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Закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу - РИА Новости, 28.08.2023
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20:25 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/dnr-1892781449.html
Закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу
Закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу - РИА Новости, 28.08.2023
Закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу
Закон "О порядке избрания главы Донецкой Народной Республики" вступил в силу, следует из документа, опубликованного на официальном сайте врио главы ДНР Дениса... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:25
2023-08-28T20:25
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Закон "О порядке избрания главы Донецкой Народной Республики" вступил в силу, следует из документа, опубликованного на официальном сайте врио главы ДНР Дениса Пушилина. В документе отмечается, что закон был принят постановлением народного совета ДНР 28 августа. Согласно закону, глава ДНР избирается депутатами народного совета республики из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Само избрание главы республики осуществляется путем тайного голосования. По данным сайта врио главы ДНР, закон опубликован 28 августа. Согласно документу, закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу

Пушилин: закон о выборе главы ДНР тайным голосованием вступил в силу

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Закон "О порядке избрания главы Донецкой Народной Республики" вступил в силу, следует из документа, опубликованного на официальном сайте врио главы ДНР Дениса Пушилина.
В документе отмечается, что закон был принят постановлением народного совета ДНР 28 августа. Согласно закону, глава ДНР избирается депутатами народного совета республики из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Само избрание главы республики осуществляется путем тайного голосования.
По данным сайта врио главы ДНР, закон опубликован 28 августа. Согласно документу, закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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