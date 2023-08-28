https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена

Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена - РИА Новости, 28.08.2023

Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена

Консульские сотрудники посольства России в Финляндии посетили задержанного финской стороной гражданина РФ Воислава Тордена, известного также как Ян Петровский,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:43

2023-08-28T20:43

2023-08-28T20:48

в мире

россия

финляндия

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892783574_0:13:1789:1020_1920x0_80_0_0_ab1b4c0f32127e77690072f41b0861a2.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг – РИА Новости. Консульские сотрудники посольства России в Финляндии посетили задержанного финской стороной гражданина РФ Воислава Тордена, известного также как Ян Петровский, сообщает в понедельник дипмиссия в телеграм-канале. "Консульские сотрудники посольства России в Финляндии 28 августа в сопровождении адвоката посетили в тюрьме города Вантаа задержанного финской стороной гражданина России В.И.Тордена (Я.И.Петровского). В ходе встречи В.И.Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив её разрешения", - говорится в сообщении. Посольство поддерживает контакт с Торденом и его адвокатом, принимает все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России, уточнили дипломаты. Как сообщили РИА Новости 26 августа в посольстве РФ в Финляндии, россиянин Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля. Позднее стало известно, что Торден ранее имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС, а Украина потребовала его экстрадиции в связи с уголовным делом. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы. Финские СМИ сообщили, что Торден (Петровский) въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании "воссоединения с семьёй", по причине обучения жены в финском учебном заведении. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер пообещал СМИ предоставить больше информации по вопросу Тордена (Петровского) позднее на этой неделе.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892327882.html

россия

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, сша, евросоюз