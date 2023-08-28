https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена - РИА Новости, 28.08.2023
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена
Консульские сотрудники посольства России в Финляндии посетили задержанного финской стороной гражданина РФ Воислава Тордена, известного также как Ян Петровский,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:43
2023-08-28T20:43
2023-08-28T20:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг – РИА Новости. Консульские сотрудники посольства России в Финляндии посетили задержанного финской стороной гражданина РФ Воислава Тордена, известного также как Ян Петровский, сообщает в понедельник дипмиссия в телеграм-канале. "Консульские сотрудники посольства России в Финляндии 28 августа в сопровождении адвоката посетили в тюрьме города Вантаа задержанного финской стороной гражданина России В.И.Тордена (Я.И.Петровского). В ходе встречи В.И.Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив её разрешения", - говорится в сообщении. Посольство поддерживает контакт с Торденом и его адвокатом, принимает все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России, уточнили дипломаты. Как сообщили РИА Новости 26 августа в посольстве РФ в Финляндии, россиянин Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля. Позднее стало известно, что Торден ранее имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС, а Украина потребовала его экстрадиции в связи с уголовным делом. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы. Финские СМИ сообщили, что Торден (Петровский) въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании "воссоединения с семьёй", по причине обучения жены в финском учебном заведении. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер пообещал СМИ предоставить больше информации по вопросу Тордена (Петровского) позднее на этой неделе.
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в мире, россия, финляндия, сша, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, США, Евросоюз
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена
Сотрудники посольства РФ в Финляндии посетили задержанного россиянина Тордена
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг – РИА Новости.
Консульские сотрудники посольства России в Финляндии посетили задержанного финской стороной гражданина РФ Воислава Тордена, известного также как Ян Петровский, сообщает в понедельник дипмиссия
в телеграм-канале.
"Консульские сотрудники посольства России в Финляндии 28 августа в сопровождении адвоката посетили в тюрьме города Вантаа задержанного финской стороной гражданина России В.И.Тордена (Я.И.Петровского). В ходе встречи В.И.Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив её разрешения", - говорится в сообщении.
Посольство поддерживает контакт с Торденом и его адвокатом, принимает все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России, уточнили дипломаты.
Как сообщили РИА Новости 26 августа в посольстве РФ в Финляндии, россиянин Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля. Позднее стало известно, что Торден ранее имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США
и ЕС
, а Украина
потребовала его экстрадиции в связи с уголовным делом. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР
и ЛНР
в конфликте в Донбассе
в 2014-15 годах в составе разведгруппы.
Финские СМИ сообщили, что Торден (Петровский) въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании "воссоединения с семьёй", по причине обучения жены в финском учебном заведении. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер пообещал СМИ предоставить больше информации по вопросу Тордена (Петровского) позднее на этой неделе.
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