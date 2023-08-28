https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html

Суд в Москве рассмотрит дело российского военного о госизмене

Суд в Москве рассмотрит дело российского военного о госизмене - РИА Новости, 28.08.2023

Суд в Москве рассмотрит дело российского военного о госизмене

Второй западный окружной военный суд в Москве рассмотрит дело о госизмене в отношении военного, дело маркировано грифом "секретно", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:58

2023-08-28T21:58

2023-08-28T21:58

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в Москве рассмотрит дело о госизмене в отношении военного, дело маркировано грифом "секретно", сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило дело Тюкина Егора Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена)", - сказали в суде. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Подробностей в суде сообщить на смогли, поскольку дело маркировано грифом "секретно". По данным СМИ, Тюкин - служащий военно-морского флота. Летом ФСБ сообщала, что пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие. Тогда был задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого было изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, он подозревался в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

https://ria.ru/20230731/gosizmena-1887318908.html

https://ria.ru/20230729/arest-1887106210.html

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москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия