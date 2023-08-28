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Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов - РИА Новости, 28.08.2023
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14:35 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/chempionat-1892678060.html
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов - РИА Новости, 28.08.2023
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов
Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:35
2023-08-28T14:35
красноярск
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд из 14 регионов России, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, чемпионат по робототехнике прошел 26-27 августа на территории общегородского проекта "ЯРкие БЕРЕГА". "Красноярцы заняли три призовых места, а в категории "Техноинженеры" и вовсе стали абсолютными победителями. В течение двух дней на Центральной набережной за призовой фонд в полмиллиона рублей соревновались более 50 команд из 14 регионов России, в том числе ребята из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики. Всего участие приняли больше 350 будущих инженеров", - говорится в сообщении. Команды приехали в Красноярск с собственными разработками. Юные робототехники в течение года собирали свои модели роботов из конструктора, старшеклассники – из любых других материалов, например, из алюминия. Красноярцы заняли три призовых места в категориях "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил победителей и вручил призы участникам команд. "Фестиваль "Рободружба" – это большое событие, ставшее символом крепкой дружбы подрастающих инженеров из разных уголков нашей страны. С большим удовольствием мы приняли гостей из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики... Считаю, что те знания, которыми юные робототехники делились друг с другом, станут ценными и пригодятся каждому участнику в будущем", - сказал мэр. В честь закрытия масштабного фестиваля на Центральной набережной прошел концерт в тематике рободружбы. Зрители посмотрели пиксельное и световое шоу с участием красноярских вокалистов, танцоров и барабанщиков. Дети смогли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и кино – Оптимусом Праймом и Бамблби. В апреле Красноярск вновь встретит гостей – город примет национальный чемпионат по робототехнике.
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РИА Новости
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красноярск, россия, красноярский край
Красноярск, Россия, Красноярский край
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов

Власти: чемпионат робототехники собрал в Красноярске 50 команд из 14 регионов

© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Чемпионат по робототехнике
Чемпионат по робототехнике
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Чемпионат по робототехнике. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд из 14 регионов России, сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, чемпионат по робототехнике прошел 26-27 августа на территории общегородского проекта "ЯРкие БЕРЕГА".
"Красноярцы заняли три призовых места, а в категории "Техноинженеры" и вовсе стали абсолютными победителями. В течение двух дней на Центральной набережной за призовой фонд в полмиллиона рублей соревновались более 50 команд из 14 регионов России, в том числе ребята из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики. Всего участие приняли больше 350 будущих инженеров", - говорится в сообщении.
Команды приехали в Красноярск с собственными разработками. Юные робототехники в течение года собирали свои модели роботов из конструктора, старшеклассники – из любых других материалов, например, из алюминия. Красноярцы заняли три призовых места в категориях "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил победителей и вручил призы участникам команд.
"Фестиваль "Рободружба" – это большое событие, ставшее символом крепкой дружбы подрастающих инженеров из разных уголков нашей страны. С большим удовольствием мы приняли гостей из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики... Считаю, что те знания, которыми юные робототехники делились друг с другом, станут ценными и пригодятся каждому участнику в будущем", - сказал мэр.
В честь закрытия масштабного фестиваля на Центральной набережной прошел концерт в тематике рободружбы. Зрители посмотрели пиксельное и световое шоу с участием красноярских вокалистов, танцоров и барабанщиков. Дети смогли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и кино – Оптимусом Праймом и Бамблби. В апреле Красноярск вновь встретит гостей – город примет национальный чемпионат по робототехнике.
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