https://ria.ru/20230828/chempionat-1892678060.html
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов - РИА Новости, 28.08.2023
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов
Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:35
2023-08-28T14:35
2023-08-28T14:35
красноярск
россия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749979009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23aa01e27adf08116d82570414eaeae9.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд из 14 регионов России, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, чемпионат по робототехнике прошел 26-27 августа на территории общегородского проекта "ЯРкие БЕРЕГА". "Красноярцы заняли три призовых места, а в категории "Техноинженеры" и вовсе стали абсолютными победителями. В течение двух дней на Центральной набережной за призовой фонд в полмиллиона рублей соревновались более 50 команд из 14 регионов России, в том числе ребята из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики. Всего участие приняли больше 350 будущих инженеров", - говорится в сообщении. Команды приехали в Красноярск с собственными разработками. Юные робототехники в течение года собирали свои модели роботов из конструктора, старшеклассники – из любых других материалов, например, из алюминия. Красноярцы заняли три призовых места в категориях "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил победителей и вручил призы участникам команд. "Фестиваль "Рободружба" – это большое событие, ставшее символом крепкой дружбы подрастающих инженеров из разных уголков нашей страны. С большим удовольствием мы приняли гостей из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики... Считаю, что те знания, которыми юные робототехники делились друг с другом, станут ценными и пригодятся каждому участнику в будущем", - сказал мэр. В честь закрытия масштабного фестиваля на Центральной набережной прошел концерт в тематике рободружбы. Зрители посмотрели пиксельное и световое шоу с участием красноярских вокалистов, танцоров и барабанщиков. Дети смогли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и кино – Оптимусом Праймом и Бамблби. В апреле Красноярск вновь встретит гостей – город примет национальный чемпионат по робототехнике.
https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749979009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf99777d43041559dd82afcb783f501f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, россия, красноярский край
Красноярск, Россия, Красноярский край
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов
Власти: чемпионат робототехники собрал в Красноярске 50 команд из 14 регионов
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости.
Команда из Красноярска стала абсолютным победителем в категории "Техноинженеры" чемпионата "Рободружба – Красноярск - 2023", где приняли участие более 50 команд из 14 регионов России, сообщает пресс-служба
мэрии.
По ее данным, чемпионат по робототехнике прошел 26-27 августа на территории общегородского проекта "ЯРкие БЕРЕГА".
"Красноярцы заняли три призовых места, а в категории "Техноинженеры" и вовсе стали абсолютными победителями. В течение двух дней на Центральной набережной за призовой фонд в полмиллиона рублей соревновались более 50 команд из 14 регионов России, в том числе ребята из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики. Всего участие приняли больше 350 будущих инженеров", - говорится в сообщении.
Команды приехали в Красноярск с собственными разработками. Юные робототехники в течение года собирали свои модели роботов из конструктора, старшеклассники – из любых других материалов, например, из алюминия. Красноярцы заняли три призовых места в категориях "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил победителей и вручил призы участникам команд.
"Фестиваль "Рободружба" – это большое событие, ставшее символом крепкой дружбы подрастающих инженеров из разных уголков нашей страны. С большим удовольствием мы приняли гостей из города-побратима Красноярска – Краснодона Луганской народной республики... Считаю, что те знания, которыми юные робототехники делились друг с другом, станут ценными и пригодятся каждому участнику в будущем", - сказал мэр.
В честь закрытия масштабного фестиваля на Центральной набережной прошел концерт в тематике рободружбы. Зрители посмотрели пиксельное и световое шоу с участием красноярских вокалистов, танцоров и барабанщиков. Дети смогли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и кино – Оптимусом Праймом и Бамблби. В апреле Красноярск вновь встретит гостей – город примет национальный чемпионат по робототехнике.
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае