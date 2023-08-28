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В Челябинске пьяный мужчина сбил человека, уходя от преследования ДПС - РИА Новости, 28.08.2023
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11:27 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/chelyabinsk-1892624594.html
В Челябинске пьяный мужчина сбил человека, уходя от преследования ДПС
В Челябинске пьяный мужчина сбил человека, уходя от преследования ДПС - РИА Новости, 28.08.2023
В Челябинске пьяный мужчина сбил человека, уходя от преследования ДПС
Водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi пытался ночью в Челябинске на высокой скорости скрыться от сотрудников ГИБДД, но сбил мужчину на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:27
2023-08-28T11:27
происшествия
челябинск
гибдд мвд рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi пытался ночью в Челябинске на высокой скорости скрыться от сотрудников ГИБДД, но сбил мужчину на мотоцикле, мужчина госпитализирован, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску. По данным ГИБДД, 28 августа экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску при патрулировании улиц ночного города в 02.00 (00.00 мск) у дома 105 по улице Университетская Набережная заметил автомобиль Audi, ехавший с высокой скоростью. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке машины, но водитель его проигнорировал и попытался скрыться, экипаж ДПС, включив специальную световую и звуковую сигнализации, стал его преследовать. "На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, опасно маневрировал, создавая опасность жизни и здоровью других участников дорожного движения. Водитель автомобиля, явно превышающий установленную в городе скорость движения, на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим столкновением с мотоциклом Yamaha под управлением мужчины 1997 года рождения, после чего Audi выехал за пределы проезжей части", - говорится в сообщении. В Audi находился мужчина 1983 года рождения, его медосвидетельствование показало значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе - в отношении водителя составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), уточняется в сообщении. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован, добавляется в сообщении. ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891625327.html
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происшествия, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске пьяный мужчина сбил человека, уходя от преследования ДПС

В Челябинске пьяный мужчина сбил мотоциклиста, уходя от преследования ДПС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi пытался ночью в Челябинске на высокой скорости скрыться от сотрудников ГИБДД, но сбил мужчину на мотоцикле, мужчина госпитализирован, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.
По данным ГИБДД, 28 августа экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску при патрулировании улиц ночного города в 02.00 (00.00 мск) у дома 105 по улице Университетская Набережная заметил автомобиль Audi, ехавший с высокой скоростью. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке машины, но водитель его проигнорировал и попытался скрыться, экипаж ДПС, включив специальную световую и звуковую сигнализации, стал его преследовать.
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"На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, опасно маневрировал, создавая опасность жизни и здоровью других участников дорожного движения. Водитель автомобиля, явно превышающий установленную в городе скорость движения, на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим столкновением с мотоциклом Yamaha под управлением мужчины 1997 года рождения, после чего Audi выехал за пределы проезжей части", - говорится в сообщении.
В Audi находился мужчина 1983 года рождения, его медосвидетельствование показало значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе - в отношении водителя составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), уточняется в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован, добавляется в сообщении.
ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.
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