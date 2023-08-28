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Директор Фонда Андрея Первозванного: эта икона Кремля считалась чудотворной

Директор Фонда Андрея Первозванного: эта икона Кремля считалась чудотворной - РИА Новости, 28.08.2023

Директор Фонда Андрея Первозванного: эта икона Кремля считалась чудотворной

Открытие и воссоздание икон на башнях Московского Кремля инициировал и занимался этим проектом 16 лет Фонд Андрея Первозванного (ФАП). После освящения... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:00

2023-08-28T14:00

2023-08-28T14:11

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Открытие и воссоздание икон на башнях Московского Кремля инициировал и занимался этим проектом 16 лет Фонд Андрея Первозванного (ФАП). После освящения патриархом Кириллом одной из семи воссозданных кремлевских святынь, директор ФАП Владимир Бушуев дал эксклюзивное интервью РИА Новости о проекте. Он рассказал о роли иерарха Русской зарубежной церкви в возвращении икон в пустые надвратные киоты Кремля, о расстрелянном после революции образе "Никола Раненый", о поисках под штукатуркой и технологиях открытия и воссоздания икон, а также о том, какие из них считались чудотворными.– Владимир Викторович, когда и как появилась идея открытия и воссоздания икон Московского Кремля?– Фонду эту идею подсказал в 2007 году епископ Русской православной церкви заграницей Михаил (Донсков, тогда – епископ Бостонский). Он был первым, кто обратил внимание руководства фонда на то, что на надвратных башнях Кремля пустые киоты, в которых изначально располагались иконы. Он также привез нам фотокопию образа "Никола Раненый". В 1917 году после расстрела во время боев в Кремле образа святителя Николая Чудотворца на Никольской башне патриарх Тихон направил адмиралу Колчаку цветную фотографию иконы со следами от пуль и утратами. На основе этой фотографии был создан образ "Никола Раненый", который получил распространение в среде верующих. Подобный список хранился и у владыки Михаила.Фонд долго пытался подступиться к теме воссоздания надвратных икон Кремля, общался с разными специалистами. В ходе одной из таких встреч заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Леонидович Баталов рассказал сотрудникам фонда, что, по его сведениям, некоторые иконы на башнях Кремля могли сохраниться под штукатуркой.– Трудно ли было получить разрешение на работы в Кремле?– Получить разрешение на обследование киотов на Спасской и Никольской башнях было крайне непросто. Необходимы были согласования ответственных сотрудников ведомств, в чьем ведении находятся объекты Кремля, нужно было убедить историков и искусствоведов. В итоге мы получили необходимую поддержку.– Каких специалистов и из каких мастерских привлекали к работе?– Работы осуществляли специалисты АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (АО "МНРХУ"). Это признанный в России и за рубежом коллектив, который специализируется на научной реставрации древних памятников. В частности, силами МНРХУ реставрируется живопись соборов Московского Кремля, соборов Новодевичьего монастыря, Успенского монастыря в Свияжске и многие другие памятники.В апреле 2010 года специалисты АО "МНРХУ" сделали зондажи в двух киотах и обнаружили сохранившиеся иконы Спаса на Спасской и святителя Николая на Никольской башнях. Обе со стороны Красной площади. В 2010 году они были отреставрированы. Многими журналистами и экспертами это открытие расценивалось как чудо. Замурованные иконы были скрыты под слоем штукатурки в течение 80 лет. После обнаружения этих двух сохранившихся икон, фондом были проведены натурные исследования в других киотах. Эти исследования показали, что исторические образы не сохранились. Так начинался наш большой проект по открытию и воссозданию кремлевских надвратных икон.Дальше предстояла кропотливая работа в архивах. Ее осуществил историк-архивист Анатолий Анатольевич Оксенюк. Результатом этой работы стало понимание, какие образы располагались в том или ином киоте. На основе этого исследования специалистами АО "МНРХУ" была создана концепция воссоздания икон и подготовлены эскизы. Работа на всех этапах оценивалась и корректировалась научно-методическим советом по культурному наследию при министерстве культуры РФ.Все семь новых икон воссозданы методом научной реставрации. Ключевыми специалистами, которые направляли работу художников, писавших иконы были: Андрей Леонидович Баталов, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля, член президиума научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России и Лев Исаакович Лифшиц, член президиума научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России.– Можно ли ожидать открытия и воссоздания новых образов? Какие исторические детали Кремля еще предстоит вернуть?– На этот вопрос лучше смогут ответить другие специалисты. Мы свою задачу выполнили. Фонд планирует выпустить книгу-альбом о надвратных иконах, в которую войдут исторические данные, сохранившиеся фотографии, будет рассказано, как 100 лет назад принимались решения о сохранении или уничтожении тех или иных икон. Особое внимание в этой книге будет уделено процессу воссоздания икон на нынешнем этапе.– Расскажите, пожалуйста, о технологии воссоздания икон?– Все семь новых икон воссозданы методом научной реставрации. То есть специалисты ориентировались на исторические образы, которые там ранее располагались. Когда смотришь на воссозданные образы, то не возникает ощущения, что они были написаны недавно. Кажется, что это именно те исторические иконы, которые всегда находились на проездных башнях. В этом заслуга и мастерство художников-реставраторов, а также членов научно-методического совета при Минкультуры России, которые выполняли и направляли эту сложную, многогранную работу.Специалисты учитывали множество факторов при разработке концепции воссоздания икон, в том числе их размещение на открытом воздухе. Образ с внутренней стороны Никольской башни воссоздан с применением техники монументальной живописи по штукатурке (фотографические материалы позволили восстановить его точный облик), а остальные иконы написаны на металлической основе (металлические листы со специальным каркасом), для которой разработана специальная система крепления, что позволяет минимизировать вторжение в исторический облик памятника. Краски, применявшиеся специалистами АО "МНРХУ" прошли тестирование и апробацию, которые подтвердили их потенциальную устойчивость и сохранность на протяжении очень длительного времени. Иконы также покрыты специальным защитным лаком.– Какие иконы на башнях Московского Кремля считались чудотворными?– Особым почитанием пользовался образ Спасителя с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским на Спасской башне со стороны Красной площади, который был чудесным образом сохранен в советское время и открыт в 2010 году. До Революции эта икона почиталась как чудотворная, пред ней каждый день совершались молебны. В день празднования Всемилостивому Спасу 1 августа (что соответствует 14 августа по новому стилю), в народе этот день еще называется "Медовый Спас", пред этим образом Спасителя совершалось особое богослужение.– Будут ли проводиться молебны у воссозданных икон?– На этот вопрос лучше ответят священнослужители. Иконы были размещены на стенах за несколько недель до освящения святейшим патриархом. Уже сейчас мы можем свидетельствовать, что многие люди, входящие в Кремль, осеняют себя крестным знамением, молитвенно обращаясь к образам.– Кто финансировал проект, и во сколько примерно он обошелся?– Иконы создаются на века, воссоздание исторического облика Московского Кремля бесценно. Мы не считаем важным привлекать внимание к стоимости проведенных работ. Важнее результат. Фонд Андрея Первозванного всегда обращается к друзьям и партнерам при реализации подобных масштабных, долгосрочных проектов. Бюджетные средства не использовались – работы оплачивались из пожертвований частных лиц.– Слышали ли вы о планах заменить Кремлевские звезды на исторических гербовых орлов и вернуть белый цвет Кремля в рамках восстановления его исторического облика? Целесообразны ли, на ваш взгляд, такие перемены и когда?– Фонд Андрея Первозванного начиная с 2007 года занимался исключительно открытием и воссозданием надвратных икон Московского Кремля. Свою миссию мы выполнили.– Планирует ли Фонд восстанавливать надвратные иконы на каких-либо других кремлях России?– Это очень красивая идея. Мы знаем, что на некоторых исторических кремлях иконы еще не воссозданы, и готовы поделиться опытом в случае обращения со стороны местной общественности.

https://ria.ru/20221020/muzei2023-1825318167.html

https://ria.ru/20220823/inklyuzivnyyturizm-1811289185.html

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

https://ria.ru/20230825/kultura-1892269239.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, фонд андрея первозванного, владимир бушуев , николай чудотворец, сергий радонежский, русская православная церковь