https://ria.ru/20230828/biooruzhie-1892717829.html
США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе
США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе - РИА Новости, 28.08.2023
США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе
США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное на определенные этносы, это подтверждено, заявил в интервью заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:43
2023-08-28T16:43
2023-08-28T22:10
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное на определенные этносы, это подтверждено, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".По словам Шевцова, для этого американцы собирают коллекции ДНК. "Ведутся исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, не восприимчивых к антибиотикам, в том числе резервным, активно изучаются возможности передачи опасных заболеваний, например бруцеллеза и зоонозного гриппа, от животных к человеку", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.При этом американцы "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных", отметил Шевцов.Регулярно проводимая Россией разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США уже вынудила Вашингтон более тщательно скрывать свои истинные цели, добавил он."Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - указал замсекретаря СБ РФ.
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сша, россия, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, В мире
США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе
Шевцов: США разрабатывают биооружие против конкретных этносов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное на определенные этносы, это подтверждено, заявил в интервью
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
По словам Шевцова, для этого американцы собирают коллекции ДНК. "Ведутся исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, не восприимчивых к антибиотикам, в том числе резервным, активно изучаются возможности передачи опасных заболеваний, например бруцеллеза и зоонозного гриппа, от животных к человеку", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
При этом американцы "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных", отметил Шевцов.
Регулярно проводимая Россией разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США уже вынудила Вашингтон
более тщательно скрывать свои истинные цели, добавил он.
"Пентагону
теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - указал замсекретаря СБ РФ.
В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США