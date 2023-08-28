https://ria.ru/20230828/biooruzhie-1892717829.html

США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе

США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе - РИА Новости, 28.08.2023

США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, заявили в Совбезе

США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное на определенные этносы, это подтверждено, заявил в интервью заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:43

2023-08-28T16:43

2023-08-28T22:10

сша

россия

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857039693_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_589ead3edeb69d08644868cf38217a9f.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное на определенные этносы, это подтверждено, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".По словам Шевцова, для этого американцы собирают коллекции ДНК. "Ведутся исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, не восприимчивых к антибиотикам, в том числе резервным, активно изучаются возможности передачи опасных заболеваний, например бруцеллеза и зоонозного гриппа, от животных к человеку", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.При этом американцы "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных", отметил Шевцов.Регулярно проводимая Россией разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США уже вынудила Вашингтон более тщательно скрывать свои истинные цели, добавил он."Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - указал замсекретаря СБ РФ.

https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890364099.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире