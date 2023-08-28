https://ria.ru/20230828/bezopasnost-1892711616.html
Совбез готовит новую концепцию безопасности для России и Белоруссии
Совбез готовит новую концепцию безопасности для России и Белоруссии - РИА Новости, 28.08.2023
Совбез готовит новую концепцию безопасности для России и Белоруссии
Готовящаяся обновленная концепция безопасности Союзного государства определит пути обеспечения безопасности России и Белоруссии с учетом ситуации в мире,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:17
2023-08-28T16:17
2023-08-28T16:17
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Готовящаяся обновленная концепция безопасности Союзного государства определит пути обеспечения безопасности России и Белоруссии с учетом ситуации в мире, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". По его словам, сейчас по поручению президентов двух стран идет работа над обновлением концепции безопасности Союзного государства, в которой "на основе всестороннего анализа международной обстановки будут определены ключевые направления и механизмы реализации наших общих задач по обеспечению безопасности и стабильности". В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
https://ria.ru/20230820/proekty-1891169274.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Совбез готовит новую концепцию безопасности для России и Белоруссии
Шевцов: Совбез готовит новую концепцию безопасности Союзного государства