https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892623051.html
В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму
В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму - РИА Новости, 28.08.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму
Российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:16
2023-08-28T11:16
2023-08-28T11:45
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны."Сегодня в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892591787.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Крыму