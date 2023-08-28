https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892623051.html

В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму

В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму - РИА Новости, 28.08.2023

В Минобороны рассказали об уничтожении двух украинских БПЛА в Крыму

Российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:16

2023-08-28T11:16

2023-08-28T11:45

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны."Сегодня в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892591787.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность