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Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 28.08.2023
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03:50 28.08.2023 (обновлено: 05:31 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892590399.html
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 28.08.2023
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью
Два беспилотника сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:50
2023-08-28T05:31
брянская область
россия
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два беспилотника сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.В начале прошлой недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
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брянская область, россия, происшествия, безопасность
Брянская область, Россия, Происшествия, Безопасность
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два беспилотника сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«
"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.
В начале прошлой недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
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