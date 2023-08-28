https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html

Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"

Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину" - РИА Новости, 28.08.2023

Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"

Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:21

2023-08-28T16:21

2023-08-28T17:32

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Западные страны еще до специальной военной операции нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсировали белорусских "змагаров", готовили боевиков. По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию", - сказал Шевцов.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891157733.html

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