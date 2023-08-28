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Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину" - РИА Новости, 28.08.2023
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16:21 28.08.2023 (обновлено: 17:32 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину" - РИА Новости, 28.08.2023
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:21
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Западные страны еще до специальной военной операции нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсировали белорусских "змагаров", готовили боевиков. По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию", - сказал Шевцов.
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россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, В мире
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"

Шевцов: Запад еще до спецоперации хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
«
"Западные страны еще до специальной военной операции нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсировали белорусских "змагаров", готовили боевиков. По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию", - сказал Шевцов.
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