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Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину" - РИА Новости, 28.08.2023
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:21
2023-08-28T16:21
2023-08-28T17:32
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Западные страны еще до специальной военной операции нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсировали белорусских "змагаров", готовили боевиков. По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию", - сказал Шевцов.
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россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, В мире
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Шевцов: Запад еще до спецоперации хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"