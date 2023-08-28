https://ria.ru/20230828/belgorod-1892738332.html

Гладков рассказал о выплатах жителям белгородского приграничья

Гладков рассказал о выплатах жителям белгородского приграничья - РИА Новости, 28.08.2023

Гладков рассказал о выплатах жителям белгородского приграничья

Жители Белгородской области из приграничных территорий, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получили более 114 тысяч выплат, большая часть – из... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:06

2023-08-28T18:06

2023-08-28T18:06

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

михаил мишустин

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БЕЛГОРОД, 28 авг – РИА Новости. Жители Белгородской области из приграничных территорий, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получили более 114 тысяч выплат, большая часть – из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Более 110 тысяч единоразовых выплат получили жители Белгородской области из федерального бюджета. Это решение принимал лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ещё более 4,3 тысячи единоразовых выплат получили люди, фактически проживающие в приграничье без прописки. По закону им выплаты не положены, но мы взяли на себя эту ответственность - нашли дополнительные источники. Понимаем, что люди не виноваты"‎, - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По данным регионального правительства, в регионе завершается выплата единовременной финансовой помощи жителям приграничных территорий в размере 10 и 50 тысяч рублей. За несколько месяцев из федерального бюджета материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили более 61 тысячи человек, 50 тысяч рублей - более 53 тысяч человек. Отдельно за счёт внебюджетных средств финансовую помощь получили те граждане, которые не были прописаны на приграничной территории, но смогли доказать своё фактическое место проживания. 2228 человек получили по 10 тысяч рублей, 2160 жителей - по 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе. Только с 25 по 27 августа было рассмотрено 25 обращений от незарегистрированных в Шебекинском городском округе жителей с просьбой подтвердить фактическое проживание для получения выплат. В отношении семи граждан членами специальной комиссии была проведена выездная проверка. В случае необходимости комиссия рассматривает заявления отдельных граждан многократно. В одном случае было решено перечислить выплаты, остальные обращения, поступившие в выходные, будут проверены дополнительно. "Некоторые заявители утверждают, что проживают в квартире, но при этом управляющая компания говорит, что там никто не живёт. То есть фактически есть признаки мошенничества, необходимо передавать эту информацию в правоохранительные органы. Есть случаи, когда единственным аргументом заявителя является родственная связь с собственником жилья. В целом дополнительная проверка дает свои результаты"‎, - отметил Гладков. Согласно действующему законодательству, выплаты жителям, которые не имели постоянной регистрации в Шебекинском городском округе, не положены. Но несмотря на это, правительство Белгородской области взяло на себя обязательство оказать всестороннюю поддержку тем жителям, которые смогли подтвердить факт своего постоянного проживания на территории округа, найдя средства из внебюджетных источников.

https://ria.ru/20230828/belgorod-1892728665.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, михаил мишустин