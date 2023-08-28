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Байден 10 сентября отправится с визитом в столицу Вьетнама - РИА Новости, 28.08.2023
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19:57 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/bayden-1892776840.html
Байден 10 сентября отправится с визитом в столицу Вьетнама
Байден 10 сентября отправится с визитом в столицу Вьетнама - РИА Новости, 28.08.2023
Байден 10 сентября отправится с визитом в столицу Вьетнама
Президент США Джо Байден 10 сентября отправится с визитом в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства, сообщила в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:57
2023-08-28T19:57
в мире
сша
вьетнам
ханой
джо байден
карин жан-пьер
нгуен фу чонг
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден 10 сентября отправится с визитом в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Находясь в Ханое, президент Байден встретится с генеральным секретарем (Коммунистической партии Вьетнама) Нгуеном Фу Чонгом и другими ключевыми руководителями, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер. Среди прочего, Байден рассчитывает обсудить с вьетнамским руководством пути содействия развитию экономики азиатской страны с прицелом на передовые технологии и инновации, расширение культурных связей и совместную борьбу с изменениями климата. На следующей день, по словам Жан-Пьер, президент США вместе с супругой отправится на Аляску, чтобы почтить память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Параллельно с этим, вице-президент Камала Харрис вместе с супругом намерены посетить Нью-Йорк, где примут участие в аналогичной церемонии поминовения погибших.
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в мире, сша, вьетнам, ханой, джо байден, карин жан-пьер, нгуен фу чонг
В мире, США, Вьетнам, Ханой, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Нгуен Фу Чонг
Байден 10 сентября отправится с визитом в столицу Вьетнама

Белый дом: Байден 10 сентября отправится с визитом в Ханой

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден 10 сентября отправится с визитом в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Находясь в Ханое, президент Байден встретится с генеральным секретарем (Коммунистической партии Вьетнама) Нгуеном Фу Чонгом и другими ключевыми руководителями, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер.
Среди прочего, Байден рассчитывает обсудить с вьетнамским руководством пути содействия развитию экономики азиатской страны с прицелом на передовые технологии и инновации, расширение культурных связей и совместную борьбу с изменениями климата.
На следующей день, по словам Жан-Пьер, президент США вместе с супругой отправится на Аляску, чтобы почтить память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Параллельно с этим, вице-президент Камала Харрис вместе с супругом намерены посетить Нью-Йорк, где примут участие в аналогичной церемонии поминовения погибших.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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В миреСШАВьетнамХанойДжо БайденКарин Жан-ПьерНгуен Фу Чонг
 
 
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