https://ria.ru/20230828/bayden-1892621333.html
Опрос: большинство американцев считают, что Байден стар для второго срока
Опрос: большинство американцев считают, что Байден стар для второго срока - РИА Новости, 28.08.2023
Опрос: большинство американцев считают, что Байден стар для второго срока
Свыше трех четвертей американцев полагают, что действующий президент США Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно исполнять полномочия главы государства в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:07
2023-08-28T11:07
2023-08-28T11:10
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Свыше трех четвертей американцев полагают, что действующий президент США Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно исполнять полномочия главы государства в случае избрания на второй срок, свидетельствуют результаты опроса Ассошиэйтед Пресс - NORC, опубликованные агентством Ассошиэйтед Пресс. По результатам опроса, 77% респондентов заявили, что Байден "слишком стар, чтобы оставаться эффективным еще четыре года". Среди участников опроса из числа сторонников республиканской партии 89% считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, среди демократов такое мнение разделяют 69%. Участников опроса также попросили назвать ассоциации, которые у них возникают при упоминании Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа. В этих интуитивных ответах 26% упомянули возраст Байдена, а еще 15% использовали такие слова, как "медленный" или "растерянный". При этом лишь 1% участников опроса вспомнили о возрасте Трампа. Опрос проводился в США с 10 по 14 августа, в нем приняли участие 1165 человек. Погрешность составила плюс-минус 3,8 процентных пункта.
https://ria.ru/20230826/kongress-1892336803.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: большинство американцев считают, что Байден стар для второго срока
Опрос AP: около 80% американцев считают, что Байден стар для второго срока