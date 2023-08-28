Рейтинг@Mail.ru
Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов" - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 28.08.2023 (обновлено: 11:02 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bally-1892614844.html
Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов"
Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов" - РИА Новости, 28.08.2023
Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов"
Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов", один балл РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:49
2023-08-28T11:02
москва
общество
новомосковский административный округ
тинао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886544731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a812f4b6c33ec717bdd9dce4782502d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов", один балл равен одному рублю, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Жители столицы, которые в сентябре 2023 года на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов впервые проголосуют онлайн, гарантированно получат баллы в программе "Миллион призов". Такое решение принято по инициативе партнеров программы", - говорится в сообщении. Отмечается, что наравне с остальными участниками онлайн-голосования москвичи, голосующие онлайн в первый раз, примут участие в розыгрыше призов номиналом одна, три и пять тысяч баллов. Но даже если новые участники онлайн-голосования не окажутся в числе победителей, им все равно предоставят по тысяче призовых баллов. Как и прежде, один балл равен одному рублю. "Традиционно партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября 2023 года. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов", - дополняется в сообщении. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html
москва
новомосковский административный округ
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886544731_60:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_0d5b04837b4d7139cd16f48f952b7c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, новомосковский административный округ, тинао
Москва, Общество, Новомосковский административный округ, ТиНАО
Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов"

Москвичи, впервые проголосующие онлайн, получат баллы программы "Миллион призов"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена
Девушка на платформе станции Хорошевская московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов", один балл равен одному рублю, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Жители столицы, которые в сентябре 2023 года на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов впервые проголосуют онлайн, гарантированно получат баллы в программе "Миллион призов". Такое решение принято по инициативе партнеров программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наравне с остальными участниками онлайн-голосования москвичи, голосующие онлайн в первый раз, примут участие в розыгрыше призов номиналом одна, три и пять тысяч баллов. Но даже если новые участники онлайн-голосования не окажутся в числе победителей, им все равно предоставят по тысяче призовых баллов. Как и прежде, один балл равен одному рублю.
"Традиционно партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября 2023 года. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов", - дополняется в сообщении.
Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Илья Березкин: дистанционное голосование гарантирует анонимность
23 августа, 21:42
 
МоскваОбществоНовомосковский административный округТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала