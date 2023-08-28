https://ria.ru/20230828/bally-1892614844.html

Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов"

Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов" - РИА Новости, 28.08.2023

Москвичи, голосующие онлайн впервые, получат баллы "Миллиона призов"

Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов", один балл РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:49

2023-08-28T10:49

2023-08-28T11:02

москва

общество

новомосковский административный округ

тинао

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов", один балл равен одному рублю, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Жители столицы, которые в сентябре 2023 года на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов впервые проголосуют онлайн, гарантированно получат баллы в программе "Миллион призов". Такое решение принято по инициативе партнеров программы", - говорится в сообщении. Отмечается, что наравне с остальными участниками онлайн-голосования москвичи, голосующие онлайн в первый раз, примут участие в розыгрыше призов номиналом одна, три и пять тысяч баллов. Но даже если новые участники онлайн-голосования не окажутся в числе победителей, им все равно предоставят по тысяче призовых баллов. Как и прежде, один балл равен одному рублю. "Традиционно партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября 2023 года. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов", - дополняется в сообщении. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html

москва

новомосковский административный округ

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, новомосковский административный округ, тинао