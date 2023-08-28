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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении более 340 военнослужащих, российскими подразделениями отражены на этом направлении семь атак... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:58
2023-08-28T12:58
2023-08-28T13:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении более 340 военнослужащих, российскими подразделениями отражены на этом направлении семь атак противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На запорожском направлении, отметили в Минобороны, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили за сутки семь атак ВСУ на Запорожском направлении