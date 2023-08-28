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Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце
Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце - РИА Новости, 28.08.2023
Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:43
2023-08-28T09:43
2023-08-28T09:43
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году проводим масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали. Там отремонтируем в общей сложности 15 участков общей площадью более 400 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт уже заменили на 12 участках общей площадью 341 тысяча квадратных метров. Самыми крупными стали участки от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади и площади Проломной заставы, на улице Беговая. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15118/20/151182012_23:0:490:350_1920x0_80_0_0_f0bc8e67757bc38c2565db1bc3703319.jpg
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
2023-08-28T09:43
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце
Заммэра Бирюков: около 85% работ по замене асфальта выполнили на ТТК
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году проводим масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали. Там отремонтируем в общей сложности 15 участков общей площадью более 400 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что асфальт уже заменили на 12 участках общей площадью 341 тысяча квадратных метров. Самыми крупными стали участки от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади и площади Проломной заставы, на улице Беговая.
«
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.