https://ria.ru/20230828/asfalt-1892605004.html

Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце

Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце - РИА Новости, 28.08.2023

Около 85% работ по замене асфальта выполнили на Третьем транспортном кольце

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:43

2023-08-28T09:43

2023-08-28T09:43

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году проводим масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали. Там отремонтируем в общей сложности 15 участков общей площадью более 400 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт уже заменили на 12 участках общей площадью 341 тысяча квадратных метров. Самыми крупными стали участки от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади и площади Проломной заставы, на улице Беговая. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как производят асфальт в Москве В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике. 2023-08-28T09:43 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков