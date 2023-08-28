https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом

Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом - РИА Новости, 28.08.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом

Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:03

2023-08-28T05:03

2023-08-28T05:10

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе", — сообщили в оборонном ведомстве. Там отметили, что уничтожить мобильные средства противника удалось максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов благодаря корректировки точности огня орудий в режиме реального времени. В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на Краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники.

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россия, нато, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность