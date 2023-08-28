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Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.08.2023 (обновлено: 05:10 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом
Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом - РИА Новости, 28.08.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом
Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:03
2023-08-28T05:10
специальная военная операция на украине
россия
нато
центральный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе", — сообщили в оборонном ведомстве. Там отметили, что уничтожить мобильные средства противника удалось максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов благодаря корректировки точности огня орудий в режиме реального времени. В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на Краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892521471.html
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россия, нато, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу под Красным Лиманом

МО: артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу FH-70 в ходе контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе", — сообщили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что уничтожить мобильные средства противника удалось максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов благодаря корректировки точности огня орудий в режиме реального времени.
В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на Краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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