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В Москве арестовали еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой
В Москве арестовали еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой - РИА Новости, 28.08.2023
В Москве арестовали еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой
Суд арестовал еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:59
2023-08-28T19:59
2023-08-28T19:59
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, 16 поставлен диагноз сальмонеллез. По последним данным столичного главка СК России, количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек. "С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении еще двух фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Как уточняется, это 51-летний генеральный директор частной организации-поставщика и 42-летний закупщик мясной продукции. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой
Суд арестовал еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой на севере Москвы