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ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо - РИА Новости, 28.08.2023
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20:07 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/aleppo-1892778871.html
ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо
ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо - РИА Новости, 28.08.2023
ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо
ООН весьма обеспокоена авиаударами Израиля по Алеппо, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:07
2023-08-28T20:07
в мире
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сирия
израиль
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 28 авг – РИА Новости. ООН весьма обеспокоена авиаударами Израиля по Алеппо, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В понедельник утром министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя в результате воздушной атаки Израиля. "Это привело к закрытию аэропорта и отмене, по меньшей мере, одного рейса гуманитарной службы ООН. Алеппо является крайне важным перевалочным пунктом в этом смысле", - сказал Дюжаррик. "Мы очень обеспокоены этими авиаударами, о которых сообщается. Генсек строжайшим образом осуждает насилие в Сирии и призывает стороны соблюдать их обязательства в рамках международного права. Мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - добавил он. По его словам, генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе.
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html
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в мире, алеппо, сирия, израиль, стефан дюжаррик, оон
В мире, Алеппо, Сирия, Израиль, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо

ООН осудила удар Израиля по Алеппо, после которого отменили рейс гумслужбы

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе над Израилем
Следы ракет в небе над Израилем - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе над Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 авг – РИА Новости. ООН весьма обеспокоена авиаударами Израиля по Алеппо, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В понедельник утром министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя в результате воздушной атаки Израиля.
"Это привело к закрытию аэропорта и отмене, по меньшей мере, одного рейса гуманитарной службы ООН. Алеппо является крайне важным перевалочным пунктом в этом смысле", - сказал Дюжаррик.
"Мы очень обеспокоены этими авиаударами, о которых сообщается. Генсек строжайшим образом осуждает насилие в Сирии и призывает стороны соблюдать их обязательства в рамках международного права. Мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - добавил он.
По его словам, генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе.
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В миреАлеппоСирияИзраильСтефан ДюжаррикООН
 
 
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