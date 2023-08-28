https://ria.ru/20230828/aleppo-1892778871.html

ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо

ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо - РИА Новости, 28.08.2023

ООН выразила беспокойства из-за удара Израиля по Алеппо

ООН весьма обеспокоена авиаударами Израиля по Алеппо, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:07

2023-08-28T20:07

2023-08-28T20:07

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алеппо

сирия

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стефан дюжаррик

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ООН, 28 авг – РИА Новости. ООН весьма обеспокоена авиаударами Израиля по Алеппо, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В понедельник утром министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя в результате воздушной атаки Израиля. "Это привело к закрытию аэропорта и отмене, по меньшей мере, одного рейса гуманитарной службы ООН. Алеппо является крайне важным перевалочным пунктом в этом смысле", - сказал Дюжаррик. "Мы очень обеспокоены этими авиаударами, о которых сообщается. Генсек строжайшим образом осуждает насилие в Сирии и призывает стороны соблюдать их обязательства в рамках международного права. Мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - добавил он. По его словам, генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе.

https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html

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сирия

израиль

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в мире, алеппо, сирия, израиль, стефан дюжаррик, оон