https://ria.ru/20230828/aktsiya-1892683978.html
В рамках акции "Москва помогает" собрали 3,5 миллиона гуманитарных товаров
В рамках акции "Москва помогает" собрали 3,5 миллиона гуманитарных товаров - РИА Новости, 28.08.2023
В рамках акции "Москва помогает" собрали 3,5 миллиона гуманитарных товаров
Более 3,5 миллиона гуманитарных товаров собрано в рамках акции "Москва помогает", сообщили в пресс-службе столичного Комитета общественных связей и молодежной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:49
2023-08-28T14:49
2023-08-28T14:49
надежные люди
наталья сергунина
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 3,5 миллиона гуманитарных товаров собрано в рамках акции "Москва помогает", сообщили в пресс-службе столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. "С февраля 2022 года в рамках акции "Москва помогает" собрано более 3,5 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что это одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и многое другое. "За полтора года к акции присоединились свыше 52 тысяч москвичей и 400 столичных организаций. Они приносят не только предметы первой необходимости, но и подарки к праздникам, передают книги, канцелярские товары, даже музыкальные инструменты. В сборе гуманитарной помощи участвуют более 13 тысяч волонтеров", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что к началу нового учебного года можно передать тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, спортивную одежду и обувь для детей от шести до 17 лет.
https://ria.ru/20230801/obuv-1887613115.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья сергунина, москва
Надежные люди, Наталья Сергунина, Москва
В рамках акции "Москва помогает" собрали 3,5 миллиона гуманитарных товаров
В рамках акции "Москва помогает" собрали более 3,5 миллиона гуманитарных товаров
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 3,5 миллиона гуманитарных товаров собрано в рамках акции "Москва помогает", сообщили в пресс-службе столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.
"С февраля 2022 года в рамках акции "Москва помогает" собрано более 3,5 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России
и приграничных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и многое другое.
"За полтора года к акции присоединились свыше 52 тысяч москвичей и 400 столичных организаций. Они приносят не только предметы первой необходимости, но и подарки к праздникам, передают книги, канцелярские товары, даже музыкальные инструменты. В сборе гуманитарной помощи участвуют более 13 тысяч волонтеров", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.
Сообщается, что к началу нового учебного года можно передать тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, спортивную одежду и обувь для детей от шести до 17 лет.
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