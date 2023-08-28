https://ria.ru/20230828/afganistan-1892722918.html

На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ

На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ - РИА Новости, 28.08.2023

На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ

На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:09

2023-08-28T17:09

2023-08-28T17:47

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". По его словам, в Центральной Азии вызовы для безопасности России прежде всего исходят из Афганистана. "За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство. Валютные резервы в размере около 7 млрд долларов США заморожены, а если называть вещи своими именами, — украдены. На стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия", - сказал он. "Россия, равно как и все страны Центральной Азии, заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени. При этом западники должны нести ответственность за свои действия и возместить причиненный ими ущерб", - добавил Шевцов.

https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, афганистан, центральная азия