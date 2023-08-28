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На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ - РИА Новости, 28.08.2023
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17:09 28.08.2023 (обновлено: 17:47 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/afganistan-1892722918.html
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ - РИА Новости, 28.08.2023
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:47
в мире
россия
афганистан
центральная азия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". По его словам, в Центральной Азии вызовы для безопасности России прежде всего исходят из Афганистана. "За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство. Валютные резервы в размере около 7 млрд долларов США заморожены, а если называть вещи своими именами, — украдены. На стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия", - сказал он. "Россия, равно как и все страны Центральной Азии, заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени. При этом западники должны нести ответственность за свои действия и возместить причиненный ими ущерб", - добавил Шевцов.
https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html
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афганистан
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в мире, россия, афганистан, центральная азия
В мире, Россия, Афганистан, Центральная Азия
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ

Замсекретаря Совбеза: на стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители едут на повозке по улице в Кабуле
Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
По его словам, в Центральной Азии вызовы для безопасности России прежде всего исходят из Афганистана.
"За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство. Валютные резервы в размере около 7 млрд долларов США заморожены, а если называть вещи своими именами, — украдены. На стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия", - сказал он.
"Россия, равно как и все страны Центральной Азии, заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени. При этом западники должны нести ответственность за свои действия и возместить причиненный ими ущерб", - добавил Шевцов.
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