https://ria.ru/20230828/afganistan-1892722918.html
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ - РИА Новости, 28.08.2023
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:47
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, если не десятилетия, Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". По его словам, в Центральной Азии вызовы для безопасности России прежде всего исходят из Афганистана. "За двадцать лет пребывания в этой стране западной коалиции она превратилась в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности. Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство. Валютные резервы в размере около 7 млрд долларов США заморожены, а если называть вещи своими именами, — украдены. На стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия", - сказал он. "Россия, равно как и все страны Центральной Азии, заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени. При этом западники должны нести ответственность за свои действия и возместить причиненный ими ущерб", - добавил Шевцов.
https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, центральная азия
В мире, Россия, Афганистан, Центральная Азия
На стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы, заявил Совбез РФ
Замсекретаря Совбеза: на стабилизацию ситуации в Афганистане потребуются годы