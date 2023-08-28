https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892596546.html

Московские аэропорты частично ограничивали полеты

Московские аэропорты частично ограничивали полеты - РИА Новости, 28.08.2023

Московские аэропорты частично ограничивали полеты

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали рейсы из информации о беспилотнике, десять воздушных судов направили на запасные... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:46

2023-08-28T07:46

2023-08-28T11:53

жуковский

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

туризм

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали рейсы из информации о беспилотнике, десять воздушных судов направили на запасные аэропорты, следует из комментария Росавиации. "По состоянию на 07.45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. При этом аэропорты закрывались частично..." — сообщили в Росавиации. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавляет Росавиация. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01.15 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. В 02.51 районный центр организации воздушного движения дал разрешение аэропорту Внуково на выпуск воздушных судов. С 05.17 часов все ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сообщили журналистам в авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.

https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892588365.html

https://ria.ru/20230825/melitopol-1892178152.html

жуковский

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жуковский, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм