https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892588365.html

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 28.08.2023

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T02:32

2023-08-28T02:32

2023-08-28T02:34

происшествия

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 02:28 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны 15 рейсов. В "Домодедово" задержаны два рейса, еще три отменили. Также два рейса задерживаются в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.

https://ria.ru/20230828/tuman-1892584966.html

москва

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происшествия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)