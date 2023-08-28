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В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 28.08.2023
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02:32 28.08.2023 (обновлено: 02:34 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892588365.html
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 28.08.2023
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T02:32
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происшествия
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 02:28 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны 15 рейсов. В "Домодедово" задержаны два рейса, еще три отменили. Также два рейса задерживаются в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
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происшествия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

Во "Внуково" и "Домодедово" задержали на вылет и прилет более 15 рейсов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
По информации на 02:28 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны 15 рейсов. В "Домодедово" задержаны два рейса, еще три отменили. Также два рейса задерживаются в "Шереметьево".
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Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
 
ПроисшествияМоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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