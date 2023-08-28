https://ria.ru/20230828/adyrkhaeva-1892694123.html
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:24
2023-08-28T15:24
2023-08-28T15:25
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. Адырхаева скончалась в воскресенье в возрасте 85 лет. "Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом", - сказала собеседница агентства. Церемония прощания с Адырхаевой пройдет 30 августа в 11.00 в Большом театре. Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html
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РИА Новости
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большой театр, ссср, москва, балет
Культура, Большой театр, СССР, Москва, Балет
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
Адырхаева скончалась в воскресенье в возрасте 85 лет.
«
"Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с Адырхаевой пройдет 30 августа в 11.00 в Большом театре.
Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
Биография Светланы Адырхаевой