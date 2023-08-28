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Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:24 28.08.2023 (обновлено: 15:25 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/adyrkhaeva-1892694123.html
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:24
2023-08-28T15:25
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. Адырхаева скончалась в воскресенье в возрасте 85 лет. "Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом", - сказала собеседница агентства. Церемония прощания с Адырхаевой пройдет 30 августа в 11.00 в Большом театре. Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
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большой театр, ссср, москва, балет
Культура, Большой театр, СССР, Москва, Балет
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа

© Фото : Большой театрНародная артистка СССР Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Большой театр
Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
Адырхаева скончалась в воскресенье в возрасте 85 лет.
«
"Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с Адырхаевой пройдет 30 августа в 11.00 в Большом театре.
Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Биография Светланы Адырхаевой
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