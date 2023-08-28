https://ria.ru/20230828/adyrkhaeva-1892686946.html

Адырхаева навсегда останется в истории балета, заявили в Большом театре

Адырхаева навсегда останется в истории балета, заявили в Большом театре - РИА Новости, 28.08.2023

Адырхаева навсегда останется в истории балета, заявили в Большом театре

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев заявил, что народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева навсегда останется в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:59

2023-08-28T14:59

2023-08-28T14:59

ссср

махар вазиев

михаил лавровский

большой театр

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев заявил, что народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева навсегда останется в истории Большого театра и мирового балета. Адырхаева ушла из жизни в возрасте 85 лет в воскресенье. "Чудовищная потеря, страшная потеря. Таких людей, как Светлана Дзантемировна, осталось очень мало… Мне кажется, что это поколение другой планеты. Они вобрали в себя практически все и при этом не сломались, и выбрали самое лучшее, что в них вкладывали. Это колоссальная утрата для нас... Самым удивительным для меня было, что несмотря на свой богатейший опыт, она не была равнодушной. Она интересовалась всем происходящим в Большом театре... То, что она сделала для Большого театра, всегда будет огромной страницей в его истории. И в целом в истории мирового балета. Не всегда уникальным балеринам удается передать опыт последующим поколениям, но ей удалось", - сказал Вазиев на брифинге в Большом театре. Балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Михаил Лавровский назвал Адырхаеву блистательно балериной, которая подняла славу Большого театра на очень высокую ступень. "Светлана была блистательной балериной. Это тот сгусток 60-х годов, который на очень высокую ступень поднял славу Большого театра и русского советского балета… Она навсегда останется в сердцах не только своих близких людей, но и партнеров, коллег и всех людей, кто с ней встречался, кто любит наше искусство… Она была очень смелым, хорошим человеком", - сказал Лавровский. Балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Борис Акимов также отметил, что Адырхаева была балериной, которая прославляла балет Большого театра за рубежом. "Ушел наш друг, коллега, блистательная балерина Светлана Дзантемировна Адырхаева, для меня – просто свет… Мы могли говорить с ней обо всем: и о жизни, и о проблемах, и, конечно, о наших дорогих и любимых учениках. Светлана, конечно, была замечательной балериной, которая прошла очень интересный, очень большой путь. Она принадлежала к тому великому поколению 60-70-х годов, которое действительно украшало сцену Большого театра и прославляло балет Большого театра за рубежом на гастролях. Я тоже был на этих гастролях и, конечно, танцевал со Светой", - сказал Акимов на брифинге. Он отметил, что его дружба с Адырхаевой длилась пять с половиной десятилетий. "Наша дружба началась в 1968 году, когда Григорович делал свой великий спектакль "Спартак". Я пришел к знаменитой, уже состоявшейся балерине Светлане Адырхаевой. И тут состоялось мое первое с ней знакомство, с которого началась наша дружба. У нее все было в жизни: и интересное творчество, и счастливые, и радостные моменты, и рядом был замечательный человек, ее друг по жизни Алексей Закалинский - прекрасный танцовщик", - подчеркнул он. "Не верится, что мы начнем новый сезон без Светланы Адырхаевой", - заключил Акимов. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.

https://ria.ru/20230828/adyrkhaeva-1892674146.html

https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html

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ссср, махар вазиев, михаил лавровский, большой театр