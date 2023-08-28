https://ria.ru/20230828/adyrkhaeva-1892674146.html

В Большом театре оценили талант балерины Адырхаевой

В Большом театре оценили талант балерины Адырхаевой - РИА Новости, 28.08.2023

В Большом театре оценили талант балерины Адырхаевой

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева определяла в Большом театре атмосферу доброжелательности, требовательности и таланта, заявил генеральный... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:21

2023-08-28T14:21

2023-08-28T14:21

культура

ссср

владимир урин

большой театр

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева определяла в Большом театре атмосферу доброжелательности, требовательности и таланта, заявил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин. Адырхаева ушла из жизни 27 августа в возрасте 85 лет. "Светлана Адырхаева пришла в Большой театр уже состоявшейся балериной. Благодаря своему таланту она была приглашена на работу в Большой театр. Безусловно, ее талант обладал своей потрясающей, уникальной особенностью… Это была особая пластика, ощущение особой музыкальности в ее исполнении. И еще об одном качестве надо сказать – о ее поразительном ощущении педагога... Она была человеком невероятной интеллигентности, доброты. Такие люди во многом определяют атмосферу театра. Светлана Дзантемировна была человеком, который определял атмосферу доброжелательности, требовательности и таланта", - сказал Урин на брифинге в Большом театре. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.

https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html

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ссср, владимир урин, большой театр