https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html

Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины

Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины - РИА Новости, 27.08.2023

Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины

Владимир Зеленский надеется, что многие долги Украины будут реструктуризированы. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:20

2023-08-27T20:20

2023-08-27T20:25

экономика

украина

владимир зеленский

сергей марченко

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что многие долги Украины будут реструктуризированы. "Много долгов, уверен, будут реструктуризированы, много долгов условно долги. Если вы что-то взяли в кредит, должны отдать через 30 лет условные деньги, потому что процент маленький, это не создаёт давление на экономику сегодня, но вы можете это вложить в восстановление, людей, бизнес, госпредприятия", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что не питает иллюзий по поводу того, что Украине простят все ее долги. "Не думаю, что будут подарки. Бизнес есть бизнес", - отметил Зеленский. Министр финансов Украины Сергей Марченко в августе заявил, что с февраля прошлого года общий объем прямой бюджетной поддержки, предоставленной в рамках программ МФП, достиг 19,2 миллиарда евро. Следующие транши ожидаются до конца этого года. Ранее Марченко также заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

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экономика, украина, владимир зеленский, сергей марченко