https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892561188.html

Зеленский хочет вернуть часть имущества олигархов государству

Зеленский хочет вернуть часть имущества олигархов государству - РИА Новости, 27.08.2023

Зеленский хочет вернуть часть имущества олигархов государству

Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть в госсобственность ранее приватизированное олигархами имущество, в частности энергетические объекты. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:37

2023-08-27T19:37

2023-08-27T19:37

в мире

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть в госсобственность ранее приватизированное олигархами имущество, в частности энергетические объекты. "Там, где это возможно по закону, да. Там, где невозможно - это вопрос времени", - ответил Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос, будут ли возвращать государству то, что олигархи приватизировали ранее. По его словам, в частности, речь идет о некоторых энергетических объектах. "Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков... При всём уважении к частной собственности, это вызовы военного времени", - отметил Зеленский. В 2021 году парламент Украины по инициативе Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892386169.html

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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины