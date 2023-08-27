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"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 27.08.2023 (обновлено: 17:36 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html
"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 27.08.2023
"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
На Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Владимира Зеленского создает предпосылки для гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:43
2023-08-27T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
нато
леонид кучма
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Владимира Зеленского создает предпосылки для гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. &lt;…&gt; Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. &lt;…&gt; Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое&quot;, — сказал он.По мнению эксперта, дни киевского режима сочтены. Зеленский не справляется с управлением страной во время военного конфликта и пытается скрыть провалы на передовой.Кроме того, украинцы отказываются идти воевать и оказывают сопротивление представителям власти, добавил Соскин."Ситуация внутри Украины сильно обострилась. На мой взгляд, режим Зеленского становится уже преступной, по сути мятежной группой", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, нато, леонид кучма, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский приведет Украину к гражданской войне

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVУкраинские военные в окопе в Донецкой области
Украинские военные в окопе в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Украинские военные в окопе в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Владимира Зеленского создает предпосылки для гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <…> Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. <…> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — сказал он.

По мнению эксперта, дни киевского режима сочтены. Зеленский не справляется с управлением страной во время военного конфликта и пытается скрыть провалы на передовой.
Кроме того, украинцы отказываются идти воевать и оказывают сопротивление представителям власти, добавил Соскин.
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"Ситуация внутри Украины сильно обострилась. На мой взгляд, режим Зеленского становится уже преступной, по сути мятежной группой", — резюмировал он.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинНАТОЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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