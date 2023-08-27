https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html

"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 27.08.2023

"Они отказались". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

На Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Владимира Зеленского создает предпосылки для гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:43

2023-08-27T16:43

2023-08-27T17:36

специальная военная операция на украине

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леонид кучма

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Владимира Зеленского создает предпосылки для гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <…> Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. <…> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — сказал он.По мнению эксперта, дни киевского режима сочтены. Зеленский не справляется с управлением страной во время военного конфликта и пытается скрыть провалы на передовой.Кроме того, украинцы отказываются идти воевать и оказывают сопротивление представителям власти, добавил Соскин."Ситуация внутри Украины сильно обострилась. На мой взгляд, режим Зеленского становится уже преступной, по сути мятежной группой", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, нато, леонид кучма, вооруженные силы украины