https://ria.ru/20230827/zaporozhe-1892560556.html
Последние бригады. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье
Последние бригады. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 27.08.2023
Последние бригады. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье
Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ несет огромные потери в Запорожской области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Danny... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:31
2023-08-27T19:31
2023-08-27T19:38
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
скотт риттер
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ несет огромные потери в Запорожской области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Danny Haiphong."Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино", — сказал он.По словам военного, украинское контрнаступление терпит полных крах: ВСУ не удается ничего изменить на передовой, а их резервы заканчиваются.Сейчас киевский режим бросил последние три стратегические резервные бригады на Запорожское направление. По плану Владимира Зеленского они должны были взять Мелитополь, но не смогли пройти даже первую линию российской обороны, отметил Риттер."У них больше нет живой силы, танков, боевой пехоты, техники — ничего не осталось", — резюмировал экс-разведчик.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html
https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html
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Последние бригады. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье
Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют последние резервные бригады в Запорожье