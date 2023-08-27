https://ria.ru/20230827/zaderzhanie-1892513652.html

В Красноярском крае задержали участников драки, где погиб человек

В Красноярском крае задержали участников драки, где погиб человек - РИА Новости, 27.08.2023

В Красноярском крае задержали участников драки, где погиб человек

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех человек, подозреваемых в избиении заступившихся за девушку трех жителей города Шарыпово Красноярского края, один... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:24

2023-08-27T13:24

2023-08-27T13:24

красноярский край

шарыпово

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех человек, подозреваемых в избиении заступившихся за девушку трех жителей города Шарыпово Красноярского края, один из которых скончался, сообщает ГСУСК региона. По его данным, в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 30-летнего мужчины на улице в 6-м микрорайоне Шарыпово, а также о госпитализации в больницу супружеской пары с травмами различной степени тяжести. "Следственным отделом <...> возбуждено три уголовных дела в отношении четверых уроженцев Азербайджана. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. "з" ч. 2 ст. 111, ч.2 ст. 213 УК РФ (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении. По предварительной версии, около 5 часов утра в субботу на улице в 6-м микрорайоне города между тремя гражданами иностранного государства и тремя местными жителями завязался словесный конфликт. "Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к проходящей девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее. Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. В итоге словесный конфликт перерос в драку. Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой", - сообщает следствие. В результате полученных ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, 27-летний пострадавший и его 25-летняя супруга доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время подозреваемые задержаны.

https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярский край, шарыпово, происшествия