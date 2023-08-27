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ВСУ не послушались Пентагон и изменили стратегию, пишут СМИ
ВСУ не послушались Пентагон и изменили стратегию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ не послушались Пентагон и изменили стратегию, пишут СМИ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не стал прислушиваться к рекомендациям Пентагона сконцентрировать силы на одном направлении, пишет The... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:38
2023-08-27T13:38
2023-08-27T15:03
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валерий залужный
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не стал прислушиваться к рекомендациям Пентагона сконцентрировать силы на одном направлении, пишет The New York Times.Американские военные, по информации газеты, предлагали такую стратегию, надеясь, что это поможет прорвать российскую линию обороны. Вместо этого украинское командование попыталось поделить войска и технику поровну на Южном и Восточном направлениях, в частности на Купянском."В таких условиях (постоянных ударов артиллерии и авиации. — Прим. ред.) мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах и продвинуться там, где это возможно", — приводятся слова Сырского.В августе The New York Times уже писала о недовольстве американских военных из-за того, что украинское командование распыляет силы. В Пентагоне называли основной целью операции нарушение российских линий снабжения в Запорожской области и блокирование сухопутного коридора в Крым.Кроме того, по данным издания, на видеоконференции с участием трех западных высокопоставленных военных главком ВСУ Валерий Залужный согласился сосредоточить силы на одном направлении, но этого пока не произошло.В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны говорилось об улучшении положения по переднему краю на этом направлении.Ранее в Киеве уже призвали к эвакуации Купянска.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891621985.html
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в мире, запорожская область, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Запорожская область, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
ВСУ не послушались Пентагон и изменили стратегию, пишут СМИ
NYT: генерал ВСУ Сырский не прислушался к рекомендациям Пентагона по Купянску
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не стал прислушиваться к рекомендациям Пентагона сконцентрировать силы на одном направлении, пишет The New York Times
.
Американские военные, по информации газеты, предлагали такую стратегию, надеясь, что это поможет прорвать российскую линию обороны. Вместо этого украинское командование попыталось поделить войска и технику поровну на Южном и Восточном направлениях, в частности на Купянском.
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления
"В таких условиях (постоянных ударов артиллерии и авиации. — Прим. ред.) мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах и продвинуться там, где это возможно", — приводятся слова Сырского.
В августе The New York Times уже писала о недовольстве американских военных из-за того, что украинское командование распыляет силы. В Пентагоне называли основной целью операции нарушение российских линий снабжения в Запорожской области
и блокирование сухопутного коридора в Крым.
Кроме того, по данным издания, на видеоконференции с участием трех западных высокопоставленных военных главком ВСУ Валерий Залужный
согласился сосредоточить силы на одном направлении, но этого пока не произошло.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны говорилось об улучшении положения по переднему краю на этом направлении.
Ранее в Киеве уже призвали к эвакуации Купянска.
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