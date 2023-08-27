СМИ: крупнейшие производители вооружения перемещают свои мощности в Японию
Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов, сообщает издание Nikkei Asia.
В начале августа агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 миллиарда долларов).
"Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии", - пишет издание.
Отмечается, что среди них британская компания BAE Systems, которая к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американская компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Кроме того, французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей. А американский аэрокосмический и оборонный подрядчик L3Harris Technologies в прошлом году открыл в Японии дочернюю компанию для удовлетворения потребностей в производстве, в том числе беспилотников.
По данным издания, такой приток оборонных компаний из других стран может серьезно ударить по местным производителям, которые в настоящее время "едва выходят на уровень безубыточности".