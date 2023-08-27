https://ria.ru/20230827/vooruzhenie-1892559394.html

СМИ: крупнейшие производители вооружения перемещают свои мощности в Японию

СМИ: крупнейшие производители вооружения перемещают свои мощности в Японию - РИА Новости, 27.08.2023

СМИ: крупнейшие производители вооружения перемещают свои мощности в Японию

Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:28

2023-08-27T19:28

2023-08-27T19:28

технологии

япония

токио

азия

bae systems

lockheed martin

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов, сообщает издание Nikkei Asia. В начале августа агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 миллиарда долларов). "Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии", - пишет издание. Отмечается, что среди них британская компания BAE Systems, которая к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американская компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Кроме того, французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей. А американский аэрокосмический и оборонный подрядчик L3Harris Technologies в прошлом году открыл в Японии дочернюю компанию для удовлетворения потребностей в производстве, в том числе беспилотников. По данным издания, такой приток оборонных компаний из других стран может серьезно ударить по местным производителям, которые в настоящее время "едва выходят на уровень безубыточности".

https://ria.ru/20230825/bpla-1892129092.html

япония

токио

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технологии, япония, токио, азия, bae systems, lockheed martin