https://ria.ru/20230827/volozh-1892499619.html

Сооснователь "Яндекса" попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь "Яндекса" попросил ЕС снять с него санкции - РИА Новости, 27.08.2023

Сооснователь "Яндекса" попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попросил ЕС отменить санкции против него, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:29

2023-08-27T11:29

2023-08-27T15:05

россия

аркадий волож

олег тиньков

яндекс

евросоюз

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попросил ЕС отменить санкции против него, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Адвокаты Воложа обратились в ЕС с просьбой отменить санкции", — говорится в публикации.Близкие к бизнесмену люди рассказали изданию, что тот надеется убедить ЕС не продлевать их после 15 сентября. Тем не менее, ни одна из стран — членов Евросоюза не поднимала вопрос об исключении бизнесмена из черного списка, сообщили газете источники в дипломатических кругах.Знакомые бизнесмена заявляют, что тот "действительно переживает из-за санкций и своей репутации". Европейский чиновники обсудят запрос в следующем месяце, утверждает газета.Один из собеседников FT заявил, что у Воложа "в принципе не было какого-либо выбора". Он утверждает, что сооснователь "Яндекса" якобы хотел высказаться против боевых действий с самого их начала, но "чувствовал ответственность за своих людей" в России.Источник близкий к сооснователю "Яндекса" не уверен, что просьба будет удовлетворена. По его данным, другие попавшие под санкции убеждали себя в том, что они были близки к тому, чтобы выйти из-под них, но это "было лишь выдачей желаемого за действительное".Единственный человек, который на сегодняшний день смог добиться отмены западных санкций, — это Олег Тиньков, который выступил с критикой спецоперации, говорится в статье.В начале августа представители Воложа распространили текст его заявления, в котором он выразил несогласие с проведением спецоперации. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена.В России раскритиковали его обращение. Так, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что тот создал бизнес, пользуясь поддержкой государства, и мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании. Но после того, как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", добавил политик.Советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что таких людей нужно называть не иноагентами, а предателями и заводить против них уголовные дела, также напомнив, что Волож "все свои деньги заработал в России".Бизнесмена в июне внесли в списки персональных санкций Евросоюза. В тот же день "Яндекс" сообщил, что он покидает совет директоров и пост генерального директора компании.

https://ria.ru/20230523/fake-1873671517.html

https://realty.ria.ru/20230703/usadba-1881835590.html

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865567954.html

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россия, аркадий волож, олег тиньков, яндекс, евросоюз