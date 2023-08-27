https://ria.ru/20230827/vertolet-1892491573.html

В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами

В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами - РИА Новости, 27.08.2023

В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами

По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:04

2023-08-27T10:04

2023-08-27T10:21

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии."Среди раненых - 23 солдата морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы благополучно вернуть их обратно в (город – ред.) Дарвин для прохождения лечения", - приводит телеканал слова комиссара полиции Северной территории Майкла Мерфи.Мерфи добавил, что пять морпехов были госпитализированы в Дарвин. По словам комиссара, дополнительные силы привлечены к месту крушения.Телеканал не приводит информации о погибших.Ранее телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники сообщил, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.

https://ria.ru/20230428/vertolety-1868320740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, австралия