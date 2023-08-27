https://ria.ru/20230827/vertolet-1892491573.html
В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами
В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами - РИА Новости, 27.08.2023
В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами
По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:04
2023-08-27T10:04
2023-08-27T10:21
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии."Среди раненых - 23 солдата морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы благополучно вернуть их обратно в (город – ред.) Дарвин для прохождения лечения", - приводит телеканал слова комиссара полиции Северной территории Майкла Мерфи.Мерфи добавил, что пять морпехов были госпитализированы в Дарвин. По словам комиссара, дополнительные силы привлечены к месту крушения.Телеканал не приводит информации о погибших.Ранее телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники сообщил, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
https://ria.ru/20230428/vertolety-1868320740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, австралия
В Австралии уточнили число пострадавших при крушении вертолета с морпехами
ABC: не менее 23 морпехов США пострадали при крушении вертолета в Австралии
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает телеканал ABC
со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии.
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«
"Среди раненых - 23 солдата морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы благополучно вернуть их обратно в (город – ред.) Дарвин для прохождения лечения", - приводит телеканал слова комиссара полиции Северной территории Майкла Мерфи.
Мерфи добавил, что пять морпехов были госпитализированы в Дарвин. По словам комиссара, дополнительные силы привлечены к месту крушения.
Телеканал не приводит информации о погибших.
Ранее телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники сообщил, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.
Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет