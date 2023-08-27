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Несколько военных США спасли после крушения вертолета, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
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07:39 27.08.2023 (обновлено: 08:00 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/vertolet-1892478835.html
Несколько военных США спасли после крушения вертолета, пишут СМИ
Несколько военных США спасли после крушения вертолета, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
Несколько военных США спасли после крушения вертолета, пишут СМИ
Несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии, информации о погибших нет, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T07:39
2023-08-27T08:00
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австралия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии, информации о погибших нет, сообщает телеканал ABC News."Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города - ред.) Дарвин", - говорится в сообщении.При этом телеканал отметил, что каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции выехали на место происшествия.Ранее телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники сообщил, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии. Как заявил министр обороны Ричард Марлз, вертолет выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений было приостановлено. Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее.
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в мире, сша, австралия
В мире, США, Австралия
Несколько военных США спасли после крушения вертолета, пишут СМИ

ABC News: несколько военных США спасли после крушения вертолета на островах Тиви

CC BY 2.0 / Goran Has / Скорая помощь в Австралии
Скорая помощь в Австралии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
CC BY 2.0 / Goran Has /
Скорая помощь в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько морских пехотинцев США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии, информации о погибших нет, сообщает телеканал ABC News.
«
"Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города - ред.) Дарвин", - говорится в сообщении.
При этом телеканал отметил, что каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции выехали на место происшествия.
Ранее телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники сообщил, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.
Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии. Как заявил министр обороны Ричард Марлз, вертолет выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений было приостановлено. Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее.
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