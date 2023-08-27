https://ria.ru/20230827/trevoga-1892472659.html
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины - РИА Новости, 27.08.2023
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T03:41
2023-08-27T03:41
2023-08-27T03:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал с 03.22 по 03.23 (совпадает с мск).Ранее тревога также прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892410169.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Одесская область
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу