https://ria.ru/20230827/trevoga-1892472659.html

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины - РИА Новости, 27.08.2023

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T03:41

2023-08-27T03:41

2023-08-27T03:41

специальная военная операция на украине

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николаевская область

одесская область

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал с 03.22 по 03.23 (совпадает с мск).Ранее тревога также прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892410169.html

украина

николаевская область

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, николаевская область, одесская область