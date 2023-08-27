https://ria.ru/20230827/trevoga-1892472563.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2023
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях Украины,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T03:40
2023-08-27T03:40
2023-08-27T04:19
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал с 3.32 по 3.34 (совпадает с мск — Прим. ред.).Ранее тревога также была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892443493.html
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в мире, киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу