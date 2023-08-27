https://ria.ru/20230827/telo-1892535085.html

В Подмосковье нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

В Подмосковье нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы - РИА Новости, 27.08.2023

В Подмосковье нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:13

2023-08-27T16:13

2023-08-27T16:13

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы нашли 27 августа в одном из домов в садовом товариществе "Тихая Дубрава" в Одинцовском городском округе. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ч.1 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий. Врадий добавила, что следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а также изъяли пистолет и одежду. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20230821/deti-1891390193.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)