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Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина - РИА Новости, 27.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:44 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/talankina-1892547917.html
Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина
Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина - РИА Новости, 27.08.2023
Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина
Заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер театра и кино, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:44
2023-08-27T17:44
культура
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россия
николай чудотворец
гитис
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер театра и кино, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни, сообщается в телеграм-канале института. "Скончалась профессор ГИТИСа Лилия Таланкина. Главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, Таланкина поставила около сорока спектаклей. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР. Сотрудничала с различными театрами в России и за рубежом в качестве балетмейстера, работала в кино", - говорится в сообщении. В институте уточнили, что отпевание Таланкиной состоится в понедельник в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца. ГИТИС также выразил соболезнование родным и близким Таланкиной.
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рсфср, россия, николай чудотворец, гитис
Культура, РСФСР, Россия, Николай Чудотворец, ГИТИС
Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина

Балетмейстер театра и кино Лилия Таланкина умерла на 91-м году жизни

© Фото : ГИТИС / TelegramЛилия Таланкина
Лилия Таланкина - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : ГИТИС / Telegram
Лилия Таланкина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер театра и кино, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни, сообщается в телеграм-канале института.
"Скончалась профессор ГИТИСа Лилия Таланкина. Главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, Таланкина поставила около сорока спектаклей. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР. Сотрудничала с различными театрами в России и за рубежом в качестве балетмейстера, работала в кино", - говорится в сообщении.
В институте уточнили, что отпевание Таланкиной состоится в понедельник в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца.
ГИТИС также выразил соболезнование родным и близким Таланкиной.
 
КультураРСФСРРоссияНиколай ЧудотворецГИТИС
 
 
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