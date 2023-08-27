https://ria.ru/20230827/stabilnost-1892472439.html

Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины

Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины - РИА Новости, 27.08.2023

Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины

Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T03:50

2023-08-27T03:50

2023-08-27T05:15

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире "Соловьев Live"."Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — заявил эксперт.Он также отметил, что политики Запада иррациональны и убеждены, что "они во всем правы" и что "их оппоненты — недочеловеки". По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.Ранее консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом.

https://ria.ru/20230826/putin-1892416224.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин