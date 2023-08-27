Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины
Дипломат Джатрас: стабильность на Украине и в мире обеспечит только Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире "Соловьев Live".
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"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — заявил эксперт.
Он также отметил, что политики Запада иррациональны и убеждены, что "они во всем правы" и что "их оппоненты — недочеловеки". По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.
Ранее консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом.