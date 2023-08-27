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Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины - РИА Новости, 27.08.2023
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03:50 27.08.2023 (обновлено: 05:15 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/stabilnost-1892472439.html
Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины
Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины - РИА Новости, 27.08.2023
Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины
Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T03:50
2023-08-27T05:15
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире "Соловьев Live"."Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — заявил эксперт.Он также отметил, что политики Запада иррациональны и убеждены, что "они во всем правы" и что "их оппоненты — недочеловеки". По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.Ранее консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом.
https://ria.ru/20230826/putin-1892416224.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин
Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины

Дипломат Джатрас: стабильность на Украине и в мире обеспечит только Россия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Только Россия сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Таким мнением поделился бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире "Соловьев Live".
«
"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — заявил эксперт.
Он также отметил, что политики Запада иррациональны и убеждены, что "они во всем правы" и что "их оппоненты — недочеловеки". По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.
Ранее консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом.
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