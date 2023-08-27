https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892561957.html

Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении

Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 27.08.2023

Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении

Попытки вооруженных сил Украины продвинуться вперед на клещеевском направлении специальной военной операции всякий раз оказываются безуспешными, в том числе... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:44

2023-08-27T19:44

2023-08-27T19:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Попытки вооруженных сил Украины продвинуться вперед на клещеевском направлении специальной военной операции всякий раз оказываются безуспешными, в том числе благодаря усилиям российских артиллеристов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с клещеевского направления. Тактика ВСУ остается прежней – при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам", – сообщил Кадыров.Кадыров опубликовал кадры, на которых, по его словам, запечатлены горящая тяжелая техника и тела украинских штурмовиков, пытавшихся сегодня утром продвинуться вперед. Попытку предотвратили спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством боевого генерала Апты Алаудинова. "Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем", – добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, рамзан кадыров, в мире