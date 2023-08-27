https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892561957.html
Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении
Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 27.08.2023
Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении
Попытки вооруженных сил Украины продвинуться вперед на клещеевском направлении специальной военной операции всякий раз оказываются безуспешными, в том числе... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:44
2023-08-27T19:44
2023-08-27T19:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Попытки вооруженных сил Украины продвинуться вперед на клещеевском направлении специальной военной операции всякий раз оказываются безуспешными, в том числе благодаря усилиям российских артиллеристов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с клещеевского направления. Тактика ВСУ остается прежней – при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам", – сообщил Кадыров.Кадыров опубликовал кадры, на которых, по его словам, запечатлены горящая тяжелая техника и тела украинских штурмовиков, пытавшихся сегодня утром продвинуться вперед. Попытку предотвратили спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством боевого генерала Апты Алаудинова. "Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем", – добавил глава Чечни.
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вооруженные силы украины, рамзан кадыров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров рассказал о провалах ВСУ на Клещеевском направлении
Кадыров заявил о провалах ВСУ в продвижении на Клещеевском направлении
ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости.
Попытки вооруженных сил Украины продвинуться вперед на клещеевском направлении специальной военной операции всякий раз оказываются безуспешными, в том числе благодаря усилиям российских артиллеристов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
.
"И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с клещеевского направления. Тактика ВСУ остается прежней – при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам", – сообщил Кадыров.
Кадыров опубликовал кадры, на которых, по его словам, запечатлены горящая тяжелая техника и тела украинских штурмовиков, пытавшихся сегодня утром продвинуться вперед. Попытку предотвратили спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством боевого генерала Апты Алаудинова.
"Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем", – добавил глава Чечни.
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