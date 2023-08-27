https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892521471.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья - РИА Новости, 27.08.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья
Российские военные в районе Запорожья уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:19
2023-08-27T14:19
2023-08-27T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37", - говорится в сводке военного ведомства.
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e75c98c90bc886d030cb60f2d46f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья
МО РФ: российские военные уничтожили украинскую РЛС П-37 в районе Запорожья