https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892521471.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья - РИА Новости, 27.08.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Запорожья

Российские военные в районе Запорожья уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:19

2023-08-27T14:19

2023-08-27T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37", - говорится в сводке военного ведомства.

запорожье

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)