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На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2023
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки
Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:04
2023-08-27T14:04
2023-08-27T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки
Минобороны РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 130 человек за сутки