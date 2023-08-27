https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892518835.html

На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки

На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2023

На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки

Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:04

2023-08-27T14:04

2023-08-27T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)