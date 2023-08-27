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На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 27.08.2023 (обновлено: 14:14 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892518835.html
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2023
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки
Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:04
2023-08-27T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 130 военных за сутки

Минобороны РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 130 человек за сутки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "Мста-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) Мста-С - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины и три гаубицы, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области.
«
"Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 августа, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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