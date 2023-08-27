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ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных
ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных
Вооруженные силы РФ отбили пять атак у Работино и Успеновки в Запорожской области, уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ и 13 единиц техники, включая 5... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:59
2023-08-27T13:59
2023-08-27T15:30
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили пять атак у Работино и Успеновки в Запорожской области, уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ и 13 единиц техники, включая 5 артсистем западного производства, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. За сутки на запорожском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
2023-08-27T13:59
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PT5M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных
МО РФ: ВС России на Запорожском направлении за сутки отразили пять атак ВСУ