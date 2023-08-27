https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892517860.html

ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных

ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных - РИА Новости, 27.08.2023

ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных

Вооруженные силы РФ отбили пять атак у Работино и Успеновки в Запорожской области, уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ и 13 единиц техники, включая 5... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:59

2023-08-27T13:59

2023-08-27T15:30

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892528965_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_269ec32703c4734ceabe681fd88d2a00.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили пять атак у Работино и Успеновки в Запорожской области, уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ и 13 единиц техники, включая 5 артсистем западного производства, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. За сутки на запорожском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США", - сообщили в ведомстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях 2023-08-27T13:59 true PT5M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25