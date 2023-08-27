https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1891993254.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:00

2023-08-27T16:00

2023-08-27T16:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 августа 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удар оружием воздушного базирования по аэродрому в Киевской области. Все назначенные объекты поражены. Российские подразделения отразили все атаки ВСУ на Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.Параллельно ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 466 самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса, 1145 реактивных систем залпового огня, 11 527 танков и других бронемашин, 6079 орудий полевой артиллерии и 12 463 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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