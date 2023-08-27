Рейтинг@Mail.ru
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/siriya-1892555646.html
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии
Члены конгресса США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии, пострадавший от разрушительного февральского... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:49
2023-08-27T18:49
в мире
сирия
арканзас
турция
конгресс сша
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_18629eb2dce99f347a8d70286334f3ba.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Члены конгресса США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии, пострадавший от разрушительного февральского землетрясения, сообщает издание New York Times. "В воскресенье три члена конгресса США, в том числе представитель Френч Хилл, республиканец из Арканзаса, ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов (с Турцией - ред.). Это был первый за десятилетие визит американских законодателей в эту часть страны", - пишет издание. Отмечается, что жители Сирии надеются, что этот визит поможет привлечь внимание к тяжелой гуманитарной ситуации в регионе. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. По последним данным МВД Турции, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло более 47 тысяч. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек.
https://ria.ru/20230816/avtotsisterny-1890512772.html
сирия
арканзас
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_2ad69a42b45359549bcec931cc6fe8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, арканзас, турция, конгресс сша, воз
В мире, Сирия, Арканзас, Турция, Конгресс США, ВОЗ
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии

NYT: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Члены конгресса США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии, пострадавший от разрушительного февральского землетрясения, сообщает издание New York Times.
"В воскресенье три члена конгресса США, в том числе представитель Френч Хилл, республиканец из Арканзаса, ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов (с Турцией - ред.). Это был первый за десятилетие визит американских законодателей в эту часть страны", - пишет издание.
Отмечается, что жители Сирии надеются, что этот визит поможет привлечь внимание к тяжелой гуманитарной ситуации в регионе.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. По последним данным МВД Турции, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло более 47 тысяч. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек.
НПЗ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью
16 августа, 23:47
 
В миреСирияАрканзасТурцияКонгресс СШАВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала