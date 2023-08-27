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СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии
Члены конгресса США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии, пострадавший от разрушительного февральского... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:49
2023-08-27T18:49
2023-08-27T18:49
в мире
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арканзас
турция
конгресс сша
воз
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Члены конгресса США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии, пострадавший от разрушительного февральского землетрясения, сообщает издание New York Times. "В воскресенье три члена конгресса США, в том числе представитель Френч Хилл, республиканец из Арканзаса, ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов (с Турцией - ред.). Это был первый за десятилетие визит американских законодателей в эту часть страны", - пишет издание. Отмечается, что жители Сирии надеются, что этот визит поможет привлечь внимание к тяжелой гуманитарной ситуации в регионе. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. По последним данным МВД Турции, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло более 47 тысяч. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек.
https://ria.ru/20230816/avtotsisterny-1890512772.html
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в мире, сирия, арканзас, турция, конгресс сша, воз
В мире, Сирия, Арканзас, Турция, Конгресс США, ВОЗ
СМИ: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии
NYT: члены конгресса США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии