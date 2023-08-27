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Биография Наталии Сац

Биография Наталии Сац - РИА Новости, 27.08.2023

Биография Наталии Сац

Режиссер, театральный деятель, народная артистка СССР Наталия Ильинична Сац родилась 27 августа (14 августа по старому стилю) 1903 года в Иркутске в семье... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T03:01

2023-08-27T03:01

2023-08-27T03:01

справки

иркутск

наталия сац

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Режиссер, театральный деятель, народная артистка СССР Наталия Ильинична Сац родилась 27 августа (14 августа по старому стилю) 1903 года в Иркутске в семье композитора Ильи Саца (1875-1912) и камерной певицы Анны Щастной (1877-1942). В 1904 году вместе с родителями переехала в Москву. В 1910 году Сац поступила в частную гимназию Евгении Репман. В 1911 году перешла в другую частную гимназию Марии Брюхоненко. Играла в Драматической студии имени А.С. Грибоедова. В 1917 году завершила обучение в Музыкальном техникуме имени А.Н. Скрябина. В 1961 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (сейчас Российский институт театрального искусства – ГИТИС). Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.Трудовую деятельность начала в 1918 году, когда стала заведующей детским сектором в Театрально-музыкальной секции Московского Совета рабочих депутатов (Темусек). В том же году по инициативе Наталии Сац был создан первый театр с репертуаром для детей – Детский театр Моссовета.В 1920 году стала руководителем Государственного театра для детей. В 1921 году Сац покинула театр из-за разногласий с художественным руководителем Генриеттой Паскар. В 1921 году основала Московский театр для детей (с 1936 года – Центральный детский театр, с 1992 года – Российский академический молодежный театр, РАМТ). До 1937 года являлась его директором и художественным руководителем. Среди наиболее известных постановок этого периода – "Негритенок и обезьяна" (1927), "Сережа Стрельцов" (1935), "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (1936), "Петя и волк" (1936).В 1931 году Наталия Сац поставила оперные спектакли "Фальстаф" в Немецкой государственной опере в Берлине (Германия), "Свадьба Фигаро" в аргентинском оперном театре "Колон" (Буэнос-Айрес).В августе 1937 года Наталия Сац была репрессирована как "жена врага народа" и отправлена в ссылку в Рыбинский лагерь в Ярославской области, где стала руководителем лагерной самодеятельности. В августе 1942 года была освобождена, но оставлена на поселении близ города Рыбинска.В 1943 году стала режиссером Казахского театра оперы и балета (Казахстан) (сейчас Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая).В 1944 году Сац создала в Алма-Ате первый Театр для детей и юношества Казахстана (сейчас разделен на две организации – Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац и Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова). С 1944 по 1950 год здесь были поставлены спектакли "Красная шапочка" (1945), "Двенадцатая ночь" (1947), "Два капитана" и "Молодая гвардия" (1948), "Два веронца" (1949).В конце 1950-х годов Наталия Сац была полностью реабилитирована.В 1958 году она вернулась в Москву, возглавила Всероссийский гастрольный театр.В 1961 году возглавила детский отдел Московского государственного театра эстрады (Мосэстрады). В 1964 году основала первый Музыкальный театр для детей (сейчас Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац).21 ноября 1965 года принято считать днем рождения театра. В этот день на сцене Московского театра эстрады состоялась премьера оперы "Морозко". https://teatr-sats.ru/o-teatreПервые 15 лет театр жил без собственного помещения. По ходатайству Наталии Сац в 1979 году на проспекте Вернадского было построено специальное здание. Над крышей парит Синяя птица — Птица Счастья на золотой арфе, ставшая эмблемой театра. В фойе и переходах расположились скульптуры сказочных персонажей, зимний сад, аквариумы с разноцветными рыбками. В театре работают оперная и балетная труппы, симфонический оркестр, крупные художники-сценографы, композиторы. До 1993 года Наталия Сац являлась художественным руководителем созданного ей театра. Среди ее постановок: "Три толстяка" (1967), "Мальчик-великан" (1970), "Мастер Рокле" (1981), "Волк и семеро козлят" (1986), "Волшебная флейта" (1989), "Король Лир" (1991), "Золотой остров" (1993).В 1977 году поставила в Саратовском академическом театре оперы и балета оперу "Петя и волк".С 1962 года Наталия Сац являлась членом Союза писателей СССР. Автор книг "Театр для детей" (1925, совместно с Сергеем Розановым), "Наш путь" (1932), "Дети приходят в театр" (1961), "Новеллы моей жизни" (1984-1985), "Жизнь – явление полосатое" (1991) и др.Сац внесла большой вклад в развитие детского театра и художественного воспитания детей. Она – автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг и статей по вопросам музыкального воспитания.С 1981 года преподавала в ГИТИСе, с 1984 года являлась профессором этого вуза.В 1993 году основала благотворительный общественный фонд содействия развитию искусства для детей имени Наталии Сац (Фонд Наталии Сац). В 1975 году Наталии Сац было присвоено звание народной артистки СССР.Деятельность Сац была отмечена целым рядом высоких наград: Государственная премия СССР (1972), Ленинская премия (1982), медаль Героя Социалистического Труда (1983), премия Ленинского комсомола (1985) и др.Наталия Сац ушла из жизни 18 декабря 1993 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.Сац была замужем трижды. Ее спутниками жизни были педагог, писатель и режиссер Сергей Розанов (1894-1957), управляющий Торгбанком СССР Николай Попов (1889-1938), нарком внутренней торговли СССР Израиль Вейцер (1889-1938).Наталия Сац родила троих детей: двух сыновей и дочь. Роксана Сац – заведующая литературной частью Московского музыкального театра имени Наталии Сац, член художественной коллегии театра, вице-президент Фонда имени Наталии Сац. В 2003 году, к столетию со дня рождения Наталии Сац, перед театром ее имени в Москве установили памятник основательнице работы Александра Белашова. Скульптор запечатлел Сац в окружении двух детей – девочки в костюме Красной Шапочки и мальчика в костюме Серого Волка.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иркутск, наталия сац