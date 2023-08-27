Рейтинг@Mail.ru
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI - РИА Новости, 27.08.2023
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T23:30
2023-08-27T23:30
в мире
габон
нигер
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152367/11/1523671178_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_2d12d7a6839fb05eb944951a9f5ea651.jpg
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике в воскресенье. "На следующий день после выборов в Габоне власти страны приняли решение временно приостановить вещание RFI и France24 - СМИ, принадлежащих медиагруппе "Франс Медиа Монд". Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона. "Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации", - сообщается в коммюнике. В субботу в Габоне на фоне проходящих президентских выборов был введен комендантский час. Как сообщали СМИ, в государстве также был заблокирован доступ в интернет. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Среди четырех главных конкурентов действующего президента два независимых кандидата - академик Альберт Ондо Осса и протестантский епископ Майк Джоктан, а также кандидат от Партии пробуждения граждан (PRS) предприниматель Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Муссаву, представляющий Социал-демократическую партию (PSD) и баллотирующийся на пост главы государства в пятый раз. В начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
https://ria.ru/20230803/niger-1888069258.html
габон
нигер
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152367/11/1523671178_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_35604036ee65f4595bb3382f7305ddcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, габон, нигер, африка
В мире, Габон, Нигер, Африка
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI

Власти Габона приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI

© AFP 2023 / Franck FifeЛоготип французского новостного телеканала France 24
Логотип французского новостного телеканала France 24 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / Franck Fife
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике в воскресенье.
"На следующий день после выборов в Габоне власти страны приняли решение временно приостановить вещание RFI и France24 - СМИ, принадлежащих медиагруппе "Франс Медиа Монд". Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона. "Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации", - сообщается в коммюнике.
В субботу в Габоне на фоне проходящих президентских выборов был введен комендантский час. Как сообщали СМИ, в государстве также был заблокирован доступ в интернет.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Среди четырех главных конкурентов действующего президента два независимых кандидата - академик Альберт Ондо Осса и протестантский епископ Майк Джоктан, а также кандидат от Партии пробуждения граждан (PRS) предприниматель Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Муссаву, представляющий Социал-демократическую партию (PSD) и баллотирующийся на пост главы государства в пятый раз.
В начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере.
RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI
3 августа, 20:54
 
В миреГабонНигерАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала