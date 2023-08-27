https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI - РИА Новости, 27.08.2023
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T23:30
2023-08-27T23:30
2023-08-27T23:30
в мире
габон
нигер
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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике в воскресенье. "На следующий день после выборов в Габоне власти страны приняли решение временно приостановить вещание RFI и France24 - СМИ, принадлежащих медиагруппе "Франс Медиа Монд". Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона. "Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации", - сообщается в коммюнике. В субботу в Габоне на фоне проходящих президентских выборов был введен комендантский час. Как сообщали СМИ, в государстве также был заблокирован доступ в интернет. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Среди четырех главных конкурентов действующего президента два независимых кандидата - академик Альберт Ондо Осса и протестантский епископ Майк Джоктан, а также кандидат от Партии пробуждения граждан (PRS) предприниматель Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Муссаву, представляющий Социал-демократическую партию (PSD) и баллотирующийся на пост главы государства в пятый раз. В начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, габон, нигер, африка
В мире, Габон, Нигер, Африка
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
Власти Габона приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости.
Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа
"Франс Медиа Монд" в коммюнике в воскресенье.
"На следующий день после выборов в Габоне власти страны приняли решение временно приостановить вещание RFI и France24 - СМИ, принадлежащих медиагруппе "Франс Медиа Монд". Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона. "Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации", - сообщается в коммюнике.
В субботу в Габоне на фоне проходящих президентских выборов был введен комендантский час. Как сообщали СМИ, в государстве также был заблокирован доступ в интернет.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Среди четырех главных конкурентов действующего президента два независимых кандидата - академик Альберт Ондо Осса и протестантский епископ Майк Джоктан, а также кандидат от Партии пробуждения граждан (PRS) предприниматель Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Муссаву, представляющий Социал-демократическую партию (PSD) и баллотирующийся на пост главы государства в пятый раз.
В начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере
.
RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке
, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI