https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html

В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI

В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI - РИА Новости, 27.08.2023

В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI

Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T23:30

2023-08-27T23:30

2023-08-27T23:30

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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике в воскресенье. "На следующий день после выборов в Габоне власти страны приняли решение временно приостановить вещание RFI и France24 - СМИ, принадлежащих медиагруппе "Франс Медиа Монд". Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона. "Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации", - сообщается в коммюнике. В субботу в Габоне на фоне проходящих президентских выборов был введен комендантский час. Как сообщали СМИ, в государстве также был заблокирован доступ в интернет. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Среди четырех главных конкурентов действующего президента два независимых кандидата - академик Альберт Ондо Осса и протестантский епископ Майк Джоктан, а также кандидат от Партии пробуждения граждан (PRS) предприниматель Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Муссаву, представляющий Социал-демократическую партию (PSD) и баллотирующийся на пост главы государства в пятый раз. В начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.

https://ria.ru/20230803/niger-1888069258.html

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в мире, габон, нигер, африка